ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة ، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 21

دمنهور 15 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 15 22

مطروح 13 20

السلوم 12 18

سيوة 12 20

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 23

العريش 12 22

رفح 13 22

رأس سدر 14 22

نخل 08 21

نويبع 18 22

طابا 15 22

كاترين 08 16

الطور 15 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 16 26

الفيوم 14 22

بنى سويف 14 22

المنيا 10 22

أسيوط 12 22

سوهاج 13 23

قنا 14 25

الأقصر 14 26

أسوان 15 27

أبوسمبل 14 26

الوادى الجديد 12 26

شلاتين 20 28

ابو رماد 18 27

راس حدربة 19 27

حلايب 21 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 19 31

الرياض 13 26

المنامة 22 26

أبوظبى 19 30

الدوحة 20 27

الكويت 15 23

دمشق 04 20

بيروت 16 21

عمان 07 17

القدس 08 18

غزة 14 23

بغداد 12 20

مسقط 21 27

صنعاء 05 23

الخرطوم 20 36

طرابلس 13 20

تونس 11 20

الجزائر 10 17

الرباط 09 19

نواكشوط 18 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 10

اسطنبول 06 09

اسلام اباد 07 24

نيودلهى 11 27

جاكرتا 25 32

بكين -03 07

كوالامبور 24 32

طوكيو 06 15

أثينا 04 11

روما 06 14

باريس 05 12

مدريد 03 12

برلين 02 05

لندن 07 10

مونتريال -04 00

موسكو -16 -06

نيويورك 01 06

واشنطن -01 07