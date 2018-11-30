video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: روسيا لن تفرض قيودا بالمثل على دخول المواطنين الأوكرانيين أراضيها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:04 م
موسكو: روسيا لن تفرض قيودا بالمثل على دخول المواطنين الأوكرانيين أراضيها بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

 قال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيتش اليوم الجمعة إن بلاده لن تفرض قيودا بالمثل على المواطنين الأوكرانيين من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو- على موقع "تويتر"- فرض بلاده قيودا على دخول المواطنين الروس من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما الأراضى الأوكرانية.

وقال كلينتسيفيتش- فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تتجه كييف بشكل مكشوف لقطع الاتصالات بروسيا، محفزة إيانا بتصرفاتها هذه للرد بالمثل، ما سيشكل ضربة كبيرة لملايين الأوكرانيين العاملين فى روسيا، لن تنال كييف مثل هذا الرد من بلادنا".

وأضاف كلينتسيفتش أن بلاده تميز مبدئيا بين السلطات الأوكرانية والشعب الأوكرانى الذى لا يجب أن "يعانى من التصرفات الجنونية لهذه السلطة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول رد من الكرملين بعد إلغاء ترامب اجتماعه مع بوتين

تويتر يحظر حسابا وهميا لـ بوتين باللغة الإنجليزية يمتلك مليون متابع

الكرملين: لم نتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء ترامب لقاء بوتين

ترامب يقرر إلغاء الاجتماع مع بوتين على هامش قمة الدول العشرين بالأرجنتين

بوتين: روسيا حققت قفزة فى مجال الدفاع والأمن فى السنوات الأخيرة

بوتين

ترامب

روسيا

أخبار روسيا

أوكرانيا




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة