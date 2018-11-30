موسكو: روسيا لن تفرض قيودا بالمثل على دخول المواطنين الأوكرانيين أراضيها

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قال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيتش اليوم الجمعة إن بلاده لن تفرض قيودا بالمثل على المواطنين الأوكرانيين من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو- على موقع "تويتر"- فرض بلاده قيودا على دخول المواطنين الروس من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما الأراضى الأوكرانية.

وقال كلينتسيفيتش- فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تتجه كييف بشكل مكشوف لقطع الاتصالات بروسيا، محفزة إيانا بتصرفاتها هذه للرد بالمثل، ما سيشكل ضربة كبيرة لملايين الأوكرانيين العاملين فى روسيا، لن تنال كييف مثل هذا الرد من بلادنا".

وأضاف كلينتسيفتش أن بلاده تميز مبدئيا بين السلطات الأوكرانية والشعب الأوكرانى الذى لا يجب أن "يعانى من التصرفات الجنونية لهذه السلطة".