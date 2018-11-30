مقتل 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال فى غارة للتحالف الدولى بسوريا

كتب : أحمد جمعة

ارتكب التحالف الدولى لمكافحة داعش بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة فى قرية الشعفة بريف دير الزور قتل فيها أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت وكالة الأنباء السورية، أن طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابى قصف اليوم منازل الأهالى فى بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقى، ما تسبب بمقتل أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفتت الوكالة السورية الى أن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع نتيجة لحجم الدمار الذى خلفه طيران التحالف الدولى فى منازل وممتلكات أهالى القرية حيث يتعاون الأهالى على إزالة الأنقاض بالوسائل البسيطة المتاحة لانتشال جثامين الشهداء والبحث عن ناجين.

وقتل خلال الأسبوع الماضى 45 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء في قرية الشعفة وبلدة هجين بحجة استهداف طيران التحالف الدولى لإرهابيى داعشى فى المنطقة.

وطالبت سوريا عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالتحرك الفورى لوقف الاعتداءات والمجازر التى يرتكبها طيران التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق فى هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.