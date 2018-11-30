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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:40 م
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مقتل أكثر من 30 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على قرية الشفعة بريف دير الذور

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:19 م
مقتل أكثر من 30 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على قرية الشفعة بريف دير الذور غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
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لقى أكثر من 30 مدنيا مصرعهم اليوم الجمعة جراء قصف جوى شنه طيران التحالف الدولى على قرية الشعفة بريف دير الزور بسوريا .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قصف منازل الأهالى فى بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي؛ ما تسبب فى مقتل أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع نتيجة لحجم الدمار الذى خلفه طيران التحالف الدولى فى منازل وممتلكات أهالى القرية .

وتطالب سوريا - عبر رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفورى لوقف الاعتداءات التى يرتكبها طيران التحالف الدولى واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق فى هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.


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