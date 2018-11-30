مصر تشارك فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق المستدام بنيروبى

شاركت مصر فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق المُستدام الذى عُقد فى العاصمة الكينية نيروبى، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى، حيث ترأس الوفد المهندس شريف إسماعيل، مُساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، كما ضم الوفد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيّة والرى.

هذا، وقد ألقى المهندس شريف إسماعيل كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تضمنت الإشارة إلى التحديات البيئيّة التى تواجه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات من تلوث صناعى وتغير المناخ وارتفاع مستويات المياه، ونوه المهندس إسماعيل فى هذا الصدد بالتزام مصر بالعمل على مواجهة تلك التحديات على المستوى الوطنى فى إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وعلى مستوى القارة الأفريقية من خلال أجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية المستدامة لعام 2063، خاصة على ضوء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.

وعلى هامش مشاركة الوفد المصرى فى فعاليات المؤتمر، التقى المهندس شريف إسماعيل بعدد من المسئولين الكينيين على رأسهم وزير النقل والبنية التحتية والإسكان والتطوير الحضرى، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون فى مشروعات الإسكان المتوسط والبنية التحتية الكينية، وذلك من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص فى البلديّن واستفادة الشركات المصرية من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الكينية.

كما عقد وزير الموارد المائيّة والرى لقاءات مع عدد من الوزراء بالحكومة الكينية، حيث التقى كلاً من وزيرى المياه والرى للتباحث حول مشروعات التعاون المشتركة بين البلديّن، وتناولت المباحثات كذلك سبل البدء فى تفعيل مذكرة التفاهم المُوقعة بين البلديّن لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال إدارة الموارد المائيّة والرى فى كينيا.