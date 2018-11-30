video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 وإصابة 31 أخرين فى حادث سير بهونج كونج

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:10 ص
مصرع 5 وإصابة 31 أخرين فى حادث سير بهونج كونج حادث سير - ارشيفية
هونج كونج (أ ف ب)
إضافة تعليق

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح، في حادث اصطدام بين حافلة كانت متّجهة نحو مطار هونج كونج وسيّارة أجرة، بحسب ما أفادت الشرطة الجمعة.

 

وأدّى الاصطدام الذي وقع في جزيرة تسينغ يي إلى تضرّر الجزء الخلفي من سيّارة الأجرة والجزء الأمامي من الحافلة، بحسب صوَر نشرتها وسائل إعلام محلّية.

 

وقالت الشرطة إنّ رجلاً وامرأتين قُتلوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

 

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أنّ حالة العديد من الجرحى حرجة ، ونقلت عن أحد الركّاب أنّ الحافلة كانت تسير بسرعة واصطدمت بسيّارة الأجرة التي كانت متوقّفة على جانب الطريق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. تعرض الفنان اللبنانى "جو صادر" لحادث سير بسيارته

شاهد.. أغرب حادث سير فى العالم

قتلى

جرحى

هونج كونج

حافلة

ركاب




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة