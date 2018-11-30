مستشفى كوم أمبو يتسلم جهاز فصل مكونات الدم ومشتقاته

أسوان -صلاح المسن

قال الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو المركزى لـ"اليوم السابع"، إنه تم استلام جهاز فصل مكونات الدم ومشتقاته من مديرية الشئون الصحية بأسوان، ومن المستهدف أن يوفر الجهاز للمستشفى والمرضى فصائل الدم ووحدات البلازما ووحدات الصفائح الدموية وعوامل التجلط المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى، أن ذلك سوف يساعد كثيرًا فى حالات الحوادث والطوارئ والعمليات والعناية المركزة وحالات الصفراء الوليدية وكذلك قسم الحضانات ووحدات الكلى الصناعى بمركز كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.