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محلل تونسى: النهضة استغلت تنظيمها السرى لنشر أصابعها فى كافة دواليب الدولة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:00 ص
محلل تونسى: النهضة استغلت تنظيمها السرى لنشر أصابعها فى كافة دواليب الدولة الرئيس التونسى وراشد الغنوشى
كتب أحمد عرفة
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أكد المحلل السياسى التونسى، نزار مقنى، أن القضاء إذا أثبت تورط حركة النهضة التونسية، فى تشكيل تنظيم سرى سيؤثر هذا على تحركات الحزب ونشاطه فى تونسـ مؤكدا استعار الحرب السياسية بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية التونسى قايد السبسى.

وقال المحلل السياسى التونسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الباجي قايد السبسي بدأ يستعمل كل أسلحته في الحرب على حركة النهضة ومنها اجتماع مجلس الأمن القومى، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيكون له تأثير إذا ما ثبت قضائيا وجوده وضلوع قيادات للحركة فى تدشين تنظيم سرى.

وأوضح المحلل السياسى التونسى أنه معروف أن من أبجديات التنظيم الهيكلي للجماعات الاسلامية وخاصة الاخوانية تشكيل تنظيم خاص وسرى يقوم بعمليات غير شرعية يمكن أن تكون سندا لهم في العمل السياسى.

وحول تورط التنظيم السرى لحركة النهضة فى أعمال غير مشروعة فى تونس، قال المحلل السياسى التونسى: من الممكن أنه قام بعديد العمليات التي يمكن أن تمكن الحركة من أن تنشر أصابعها في كافة دواليب الدولة.

وأشار المحلل السياسى التونسى، إلى أن حركة النهضة تفعل مثلما فعل حسن البنا في التنظيم الأول عندما أسس تنظيما خاصا وعين عليه عبد الرحمن السندى، وكيفما فعل الهضيبي الذي عين السيد قطب على رأس التنظيم الخاص الثانى، والتنظيمات الخاصة التي كانت لدى حرمة النهضة في الثمانينات.


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