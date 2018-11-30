محافظ سوهاج يقرر علاج عامل على نفقة الدولة

فى استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع، تحت عنوان " عامل بسوهاج مصاب بمرض نادر: لا أملك ثمن العلاج وتراكمت على الديون" كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج إدارة العلاقات العامة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعى ، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لبحث حالة المواطن " عبد الحميد جبر مرسي " 48 عام والذي يعيش بقرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج ، واتخاذ كافة الاجراءات لتقديم المساعدات اللازمة له .

يعيش المواطن " عبد الحميد " ظروف صحية ومعيشية صعبة، حيث يعاني من جلطة بالذراع والقدم اليمنى ومرض نادر بالقدم، ولا يتقاضى سوى 400 جنيه معاش، يدفع منهم 300 جنيه إيجار شهرى للسكن.

وأكد الأنصارى اهتمام الدولة ببناء الفرد والمجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ووفقا لما أقره الدستور المصرى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه قام محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج عقب تكليفه من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بتنفيذ توجيهات محافظ الإقليم ، بزيارة المواطن " عبد الحميد " ، وتبين انه يعاني جلطة دماغية جعلته قعيد الفراش وعليه ديون 5000 جنيه بسبب مرضه ، وافاد ان له منزل بالميراث من والده وله غرفة دور ثاني تحتاج إلي سقف لكي يعيش فيها بدلا من سكنه بالإيجار ودفع ايجار شهري ، ويحتاج إلي علاج علي نفقة الدولة .

وتم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لبحث حالته ومدي امكانية زيادة معاشه او تحويله إلي معاش تكافل وكرامة ، والتواصل مع احدي جمعيات المجتمع المدني لتوفير كرسي متحرك له ، وسقف الغرفة الخاصة به ميراث والده ، وكذلك تم التواصل مع الصحة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه على نفقة الدولة .



