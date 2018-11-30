محافظ جنوب سيناء حفل زفاف جماعى لـ 64 عريس وعروسة الاثنين القادم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن علن اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء عن تنظيم حفل الزفاف الجماعى لـ 64 عروسة وعريس من الأيتام وغير قادرين يوم الاثيين الموافق 3 ديسمبر بمركز دعم المراة بطور سيناء بتعاون جمعية بنك حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعى ومحافظة جنوب سيناء

وقال فودة ، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بمديرية التضامن الاجتماعى ومركز دعم المرأة وإحدى الشركات الكبرى ة تحت اشراف مدير مركز دعم المراة ، إختيارمن ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين من جميع مدن المحافظ والوديان وفقا للضوابط والمعاييرالتى تم وضعها وتم الاعلان عنها .

ومن جانبها قالت أميمة ابراهيم ، مدير مركز دعم المرأة سيتم تنظيم أكبر احتفالية زفاف جماعى بجنوب سيناء لعدد 64 عروسة ، موجهة الشكر لكل من ساهم فى الإعداد و التنظيم لهذا الحفل وعلى رأسهم الشركة المانحة و بنك حياة كريمة و مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء و إدارة الأسرة و المرأة .