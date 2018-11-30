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محافظ الإسكندرية: أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أوضاع الأراضى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:15 ص
محافظ الإسكندرية: أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أوضاع الأراضى أراضى الدولة
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد.
 
وأوضح المحافظ، أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضى ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من 2500 حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم ، وهم الآن في مراحل مختلفة مابين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد.
 
وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
 

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