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مؤسسة النفط الليبية تعلن إغلاق الموانئ النفطية بسبب سوء الأحول الجوية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:49 م
مؤسسة النفط الليبية تعلن إغلاق الموانئ النفطية بسبب سوء الأحول الجوية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام فى البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلنت تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالى، حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

 

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه نظرا للأمواج المرتفعة قد تضطر المؤسسة إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

 

وأشارت مؤسسة النفط الليبية إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل اخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

 

والمتوقع ان تستنفذ السعات التخزينية في السدرة و بالتالي توقف الانتاج خلال يومين في حالة استمرار سؤ الأحوال الجوية كما انه و من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.


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