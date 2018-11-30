لجان لمعاينة طلبات تقنين الأراضى ببرج العرب بالإسكندرية

عاينت لجنة التقنين بمركز ومدينة برج العرب المواقع على الطبيعة ببرج العرب لتحديد قيمة المبلغ المطلوب السداد.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندريه وتحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب.

و قامت لجنة التقنين للمعاينة علي الطبيعة لـ 7 موا قع لإتمام اجراءات التقنين للمواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم على أراضى املاك الدولة، وذلك بناء علي قرار المحافظ رقم 144لسنة 2017 حيث تم - معاينة 4 مواقع بشارع المشير برج العرب القديم، و 2 موقع بقرية ابوصير ومعاينة موقع واحد بنجع صميدة برج العرب القديم.

يذكى ان محافظ الاسكندرية قد اعلن استقبال الاسكندرية الى 2500 طلب تقنين للاراضى المتعدى عليها بالاسكندرية.