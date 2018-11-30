كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر بسماء الوطن العربى

كتب محمود راغب

يصل كوكب الزهرة أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر 2018 إلى ذروة لمعانه فى سماء الفجر قبل شروق الشمس بسماء الوطن العربى

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه من المعروف أن الزهرة هو ثالث المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر ومع ذلك فان لمعان الكوكب في الوقت الحالي فى حده الأقصى بحوالي مرتين ونصف .

وتابع التقرير : ونظرا لأن مدار كوكب الزهرة يقع بين الشمس والأرض فإنه يظهر في أطوار مختلفة تماما مثل قمر الأرض ,عند رؤيته عبر التلسكوب، والكوكب قرصه الان في طور "الهلال" ولبقية العام 2018.

وأشار التقرير : ومن المفارقات ان كوكب الزهرة يكون أكثر إشراقا عندما يكون قرصه مضاء بحوالي 25 % فقط وليس عندما يكون مضاء بالكامل بنور الشمس كما يرصد من الأرض

وأكد التقرير أن قرص كوكب الزهرة سيصبح مضاء بنسبة 100٪ بضوء الشمس بعد 8 أشهر ونصف تقريبًا من الآن (14 أغسطس 2019)، ولكن - في ذلك الوقت - سيكون الكوكب أبعد بخمس أضعاف عن الأرض من الآن، وسيكون الكوكب أقل سطوعًا.

وكشف التقرير أن آخر عبور للزهرة بين الأرض والشمس كان في 26 أكتوبر 2018 في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي ، وبعد حوالي 72 يومًا من ذلك ، يصل الكوكب إلى استطالته العظمى (أقصى مسافة زاوية تفصله عن الشمس) في 6 يناير 2019، وسوف يكون قرص الكوكب مضاء بحوالي 50٪ بنور الشمس.