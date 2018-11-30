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قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لأعمال غسيل الشبكات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:22 م
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لأعمال غسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدًا السبت، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الساعة السادسة مساء ، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية.

وطالبت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية،  عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 
 

 

 


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