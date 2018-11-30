قافلة طبية تستهدف 895 مواطنًا بقرية على زيدان فى بنى سويف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف باشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ورئاسة الدكتور هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل قافلة طبية لقرية على زيدان استهدفت 895 مواطن من أهالى القرية.
وأجرت القافلة الكشف على 895 مريضًا منهم 69 حالة معمل دم، و22 حالة معمل طفيليات و8 حالات الاشعة، وحالة محول للمستفيات، و8 حالات نفقة دولة و138 حالة تثقيف صحى.
كما تضمنت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة.
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