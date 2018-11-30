قافلة طبية تستهدف 895 مواطنًا بقرية على زيدان فى بنى سويف

وأجرت القافلة الكشف على 895 مريضًا منهم 69 حالة معمل دم، و22 حالة معمل طفيليات و8 حالات الاشعة، وحالة محول للمستفيات، و8 حالات نفقة دولة و138 حالة تثقيف صحى.

كما تضمنت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة.