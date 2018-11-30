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فيديو.. النيابة تستمع لشهود واقعة مقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:04 ص
فيديو.. النيابة تستمع لشهود واقعة مقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج جثة الفتاة المقتولة
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة رئيس النيابة لعدد من شهود واقعة مقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليها وتبين المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

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وكانت مستشفى اليوم الواحد استقبلت فتاة تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

وبدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.


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