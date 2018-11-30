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غدًا.. وزير الشباب والرياضة يزور المنيا ويفتتح 3 ملاعب بمراكز الشباب

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:04 م
غدًا.. وزير الشباب والرياضة يزور المنيا ويفتتح 3 ملاعب بمراكز الشباب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
فريق المحافظات
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يزور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المنيا غدا وسوف يكون فى استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وعدد من النواب حيث تبدأ الزيارة بتفقد استاد المنيا الرياضى ثم افتتاح ملعب بمركز شباب ملوى وكذلك حمام السباحة بنادى  ابوقرقاص  وكذلك افتتاح ملعب مركز شباب المدينة وافتتاح ملعب وحمام سباحة بنادى ناصر ابوقرقاص.

ثم يعقد الوزير لقاء بمقر الديوان العام للمحافظة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة وخاصة انشاء ملاعب بعدد من قرى المحافظة  
 

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