غدًا.. محافظ السويس يلعن بدء مبادرة "100 مليون صحة" من حى عتاقة

تبدأ محافظة السويس غدًا السبت، مبادرة "100 مليون صحة" للكشف الطبي المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن محافظات الجولة الثانية خلال الفترة من 1 ديسمبر 2018حتي 28 فبراير 2019.

ويقوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإعلان بدء المبادرة التي ستنطلق من مركز طبي التوفيق بحي عتاقة، في تمام التاسعة من صباح غدًا السبت، بمشاركة فيها جميع القيادات التنفيذية ومديرية الصحة لإعلان انطلاق مبادرة "100 مليون صحة التي نادي بها رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ السويس، علي القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتقديم كافة الدعم والمساعدة لتحقيق الهدف والوصول للمستهدف المطلوب، لإعلان محافظة السويس خالية من مرض فيروس سي.

وناشد المحافظ المواطنين بالتوجه إلي المراكز الطبية والصحية والمستشفيات للكشف الطبي للاطمئنان علي صحتهم.

وأعلن الدكتور لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن المديرية حددت المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات وعددهم 35 مركز مقسمين على أحياء المحافظة، بالإضافة إلي انه تم تجهيز 132 فريق متنقل لإجراء المسح الطبي داخل المحافظة علي عدد 436 ألف مواطن من 18 سنة وهو المستهدف من الحملة.