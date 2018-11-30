غدًا.. العاشر من رمضان تنظم ثانى ملتقى توظيفى فى الشرقية

كتبت منال العيسوي

تنظم مدينة العاشر من رمضان، ثانى ملتقى توظيفى لتوفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل، بالتنسيق وتحت رعاية وزارة القوى العاملة، وذلك غدا السبت بدوار العاشر بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وفى هذا السياق، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن انعقاد "ملتقى توظيف" سيتم للمرة الثانية فى اقل من عام ، حيث تم اطلاق للملتقى الأول بداية هذا العام لتوفير 11 ألف فرصة عمل، وملتقى غدا السبت يستهدف توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل، وتحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

وأكد عارف فى تصريحات خاصة اليوم السابع، أن الهدف من الملتقى إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب، وتقليل نسبة البطالة، حيث تتقدم شركات المدينة بفرص العمل المتاحة والوظائف الشاغرة، ويتم دعوة الشباب الباحثين عن هذه الفرص، لافتا إلى أن الملتقى يسعى لتوفير وظيفة مناسبة بحوافز وأجور مجزية مع تحرير عقود عمل تتضمن مزايا التأمين الصحى والاجتماعى لتوفير الحماية لجميع الراغبين بالعمل فى القطاع الخاص، بما يعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة.

يذكر، أنه تيسيرًا على الشباب، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير وسائل انتقال (أتوبيسات ) أمام مبنى الديوان العام من الساعة الثامنة صباح غدا، لنقل الراغبين من الشباب والفتيات لحضور فعاليات ملتقى توظيف شباب الشرقية، للحصول على الوظيفة المناسبة لهم.