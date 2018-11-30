video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بـ 11 محافظة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:00 م
غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بـ 11 محافظة حملة القضاء على فيروس سى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تنطلق غدا السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، حيث يستهدف الفحص 20 مليون مواطن فى 11 محافظة.
 
 
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير المعدية ستبدأ حتى 28 فبراير 2019، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".
 
 
وقالت وزيرة الصحة والسكان لــ "اليوم السابع"، إن المرحلة الثانية تستهدف ما يقرب من 20 مليون مواطن فى الــــ 11 محافظة وتابعت:"هناك توجيهات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بكل محافظة"، مؤكدة أن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ9.
 
 
وشددت على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على جميع التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية وتحقيق نتائج أكثر من المرحلة الأولى أيضا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختتام ماراثون الجرى بالقاهرة لدعم حملة القضاء على فيروس سى

انطلاق ماراثون الجرى بالقاهرة للإعلان عن حملة "فيروس سى"

صور.. انطلاق ماراثون الجرى بالقاهرة للإعلان عن حملة "فيروس سى"

غدًا.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالقاهرة

فيروس سى

100 مليون صحة

الصحة

حملة القضاء على فيروس سى




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة