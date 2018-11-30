غادة والى ضيف شرف أكبر معرض للحرف اليدوية فى العالم بإيطاليا

كتب مدحت وهبة

سافرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، للمشاركة فى افتتاح معرض (ارتيجبانو ) بإيطاليا والذى يعد أكبر معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والتقليدية فى العالم حيث يشهد المعرض كل عام مشاركة أكثر من 100 دولة ويزوره أكثر من 2 مليون زائر .

وكانت غادة والى، قد تلقت دعوة من الغرفة التجارية الايطالية لافتتاح معرض ارتيجيانو وإلقاء كلمة الافتتاح والمشاركة كضيف شرف المعرض فى دورته الثالثة والعشرين، والتى تبدأ غدا السبت وتستمر لمدة أسبوع .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن مشاركتها فى معرض ارتيجيانو المعرض الأبرز والأهم عالميا فى مجال الحرف اليدوية تأتى فى اطار استيراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لخلق فرص تسويقية للمنتجات الحرفية المصرية فى الداخل والخارج، موضحة أن المعرض فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية حيث يشارك فى المعرض عدد من الجمعيات الاهلية وجمعيات الأسر المنتجة وبعض المصنعيين والحرفيين المصريين حيث تبلغ مساحة الجناح المصرى 180 متر تم تصميمه على الطراز الفرعونى وسيتم عرض أفلام عن المشروعات القومية والتنموية إلى جانب افلام وفرتها وزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا .

وأضافت غادة والى: "حرصنا على اختيار حرف ومنتجات متنوعه للمشاركة فى المعرض لتعبر عن الثقافة المصرية ومهارة وجودة الحرف اليدوية المصرية، فاخترنا للمشاركة للمعرض مصنعى السجاد اليدوى والكليم ومصنعى الفضة والنحاس والالبستر وغيرها من المنتجات اليدوية وحرصنا على يكون هناك تمثيل مناسب للسيدات بين العارضين المصريين المشاركين فى المعرض وحرصنا على توفير مترجمين للغة الإيطالية لتسهيل عملية البيع وتحقيق أعلى معدل مبيعات ممكن، كما أننا ننظم لقاءات ثنائية بين العارضين والمصنعين المصريين وأشهر المستوردين الإيطاليين".

وكشفت غادة والى، أنها ستوقع مذكرة تفاهم مع إدارة المعرض تكون مصر بموجبها دولة الشرف خلال الدورة الرابعة والعشرين للمعرض والتى ستقام خلال نوفمبر 2019 وهى خطوة ستمثل أهمية كبيرة فى تسويق المنتجات الحرفية المصرية .