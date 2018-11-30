video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمومية الصيادلة: أداء الخدمة العسكرية شرط للترشح لانتخابات النقابة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:18 م
عمومية الصيادلة: أداء الخدمة العسكرية شرط للترشح لانتخابات النقابة الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، واستحداث شرط حصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتفويض المجلس فيما يتعلق بأمور الانتخابات.
 
 
كما رفضت العمومية، بالإجماع قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية فى كل قرار تسجيل لدواء باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
 
 
ووافقت الجمعية العمومية، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح بديل لقرار وزارة الصحة رقم 645، والاستعانة بالشئون القانونية فى النقابة حال حدوث أى مشكلة.
 
 
كما أقرت رفع الحد الأدنى من الإعانة من 15 إلى 25 ألف جنيه، وإعانة الوفاة إلى 20 ألف جنيه، ووافقت على مقترح اللجنة الاجتماعية بصرف إعانة لأولاد 500 جنيه كل 6 أشهر، وإتاحة الفرصة للصيادلة فى 27 محافظة قرض حسن بدون أرباح، 30 ألف لكل صيدلى على أن يسددها خلال عامين.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس نقابة الصيادلة: إلغاء عمومية الغد لعدم ورود الموافقات الأمنية اللازمة

نقابة الصيادلة تختتم فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلى

نقابة الصيادلة تقيم عزاء الصيدلى أحمد طه بمسجد عمر مكرم

نقابة الصيادلة

الصيادلة

عمومية الصيادلة




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة