عمومية الصيادلة: أداء الخدمة العسكرية شرط للترشح لانتخابات النقابة

كتبت آية دعبس

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، واستحداث شرط حصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتفويض المجلس فيما يتعلق بأمور الانتخابات.

كما رفضت العمومية، بالإجماع قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية فى كل قرار تسجيل لدواء باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

ووافقت الجمعية العمومية، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح بديل لقرار وزارة الصحة رقم 645، والاستعانة بالشئون القانونية فى النقابة حال حدوث أى مشكلة.

كما أقرت رفع الحد الأدنى من الإعانة من 15 إلى 25 ألف جنيه، وإعانة الوفاة إلى 20 ألف جنيه، ووافقت على مقترح اللجنة الاجتماعية بصرف إعانة لأولاد 500 جنيه كل 6 أشهر، وإتاحة الفرصة للصيادلة فى 27 محافظة قرض حسن بدون أرباح، 30 ألف لكل صيدلى على أن يسددها خلال عامين.