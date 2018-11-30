video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:41 م
عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى المغامر عمر حجازى
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق
قال المغامر المصرى عمر حجازى، إنه فخور بمصريته، مؤكدا أنه استمتع برؤية مصر وسيناء خلال الرحلة، داعيا الجميع إلى تكرار تجربة مغامرته فى القدوم سيرا بالدراجه من سيناء او التجول فيها لرؤية الطبيعة الجميلة.
 
وأضاف حجازى، عقب وصوله للأهرامات قادما من مدينة طابا على دراجته الهوائية فى رحلة استغرقت 10 أيام، أن الشرطة كانت ترافقه طوال الرحلة مقدما الشكر لهم، مشيرا إلى أن أهل سيناء كانوا يحتضنوه طوال الرحلة ورحبوا به.
 
يذكر أن المغامر المصرى عمر حجازى وصل اليوم لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.
 
واستغرقت 10 أيام رحلة عمر حجازى، راكبا دراجته الهوائية برجل واحدة،  وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.
 
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة فى انتظار المغامر متحدى الإعاقة "عمر حجازى" بالأهرامات

الجيزة

عمر حجازي

اخبار السياحة

الاهرامات




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة