عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

قال المغامر المصرى عمر حجازى، إنه فخور بمصريته، مؤكدا أنه استمتع برؤية مصر وسيناء خلال الرحلة، داعيا الجميع إلى تكرار تجربة مغامرته فى القدوم سيرا بالدراجه من سيناء او التجول فيها لرؤية الطبيعة الجميلة.

وأضاف حجازى، عقب وصوله للأهرامات قادما من مدينة طابا على دراجته الهوائية فى رحلة استغرقت 10 أيام، أن الشرطة كانت ترافقه طوال الرحلة مقدما الشكر لهم، مشيرا إلى أن أهل سيناء كانوا يحتضنوه طوال الرحلة ورحبوا به.

يذكر أن المغامر المصرى عمر حجازى وصل اليوم لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.

واستغرقت 10 أيام رحلة عمر حجازى، راكبا دراجته الهوائية برجل واحدة، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.