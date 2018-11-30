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ضبط 77 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الجيزة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:16 ص
ضبط 77 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الجيزة اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية، وأسفرت حملة عن ضبط 68 متهما بحوزتهم 3505 جرام من مخدر الحشيش، و87 جرام هيروين، و2084 قرص مخدر، و 16170جرام من مخدر الإستروكس، و100 جرام بانجو، و100 جرام من مخدر "شادو".

كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية الية وخرطوش، وعدد من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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