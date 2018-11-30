ضبط 4750 هاربًا من أحكام.. وتحصيل 171759 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4750 هارب من أحكام، منهم 3199 حكم فى جنح الغرامات، 1349 حكم فى جنح الحبس الجزئى و 159 حكم في المستأنف، 37 حكم فى مخالفات، وضبط 7 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 171759 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.