ضبط 1814 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية و تحرير 1934مخالفة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1814متهمًا هاربًا .

كما تم تحرير 1934مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 3731 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

وفي مجال الـقـضايا التموينيـه تم ضبط 3500 رغيف خبز بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء على تروسيكل بمركز دمنهور.

وتم ضبط " م ع ا "38 سنة صاحب مكتبه لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه ذكيه خاصه بالمواطنين بغرض التلاعب في الحصه المقرره لهم من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعه وكذا ماكينة صرف خبز خاصه بمخبز بلدى حيث تم ضبط 1177 بطاقه تموينيه ذكيه و ماكينة صرف خبز بلدى .

كما اسفرت الحملة عن ضبط ح م م 44 سنة صاحب مصنع مبيدات غيرمرخص بمدينة النوباريه وضبط كمية 6.800 طن مواد خام .

وضبطت " ع م س " 52 سنة صاحبة مخبز بلدى كائن بمركز شبراخيت لقيامها بالإستيلاء والتصرف فى حصة المخبز من دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء محققه أرباح غير مشروعه و تبين إستيلائها وتصرفها في كمية 50 0ر36 طن دقيق بلدى مدعم .

وأسفرت الحملة ايضا عن ضبط "ر م ح " 42 سنة صاحب مصنع أعلاف كائن بالمنطقه الصناعيه مدينة النوباريه لحيازته وإنتاجه مركزات أعلاف و ضبط 10 طن مركزات أعلاف.



وتم ضبط" م ح م" 44 سنة صاحب مصنع أكياس بلاستيك بدون ترخيص كائن بالمنطقة الصناعية مدينة النوباريه لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيك بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وتم ضبط 50 لفة أكياس سوداء بلاستيك منتج نهائى.