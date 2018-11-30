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ضبط 15 طن لحوم و4 طن جبن أبيض غير صالحة للإستهلاك الآدمى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:40 م
ضبط 15 طن لحوم و4 طن جبن أبيض غير صالحة للإستهلاك الآدمى لحوم فاسدة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط ضبط مالك مخزن لتجهيز وتعبئة السلع الغذائية (غير مرخص) في الخانكة (بالقليوبية) لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى (من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحال العامة) وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ، وتم ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما قررته لجنة من الجهات المختصة ، تمهيداً لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط  ضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية في الرمل (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من (الجبن الأبيض) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما قررته لجنة من الجهات المعنية ، حيث تم ضبط ( 3,960 طن ) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن متجر لتجارة السلع الغذائية في مينا البصل (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (باتيه - كرواسون) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، حيث تم ضبط ( 2138 عبوة ) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

 

 


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