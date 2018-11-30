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ضبط عاطل لحيازته كيلو ونصف من مخدر "الحشيش" بإمبابة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:47 م
ضبط عاطل لحيازته كيلو ونصف من مخدر "الحشيش" بإمبابة المتهم
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى
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نجح رجال مباحث قسم شرطة إمبابة، فى ضبط المتهم "هانى. ى" 31 سنة عاطل، لحيازته 10 طرب من مخدر الحشيش وسلاح نارى.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة قيام المتهم المذكور، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه بمسكنه، وبحوزته "10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، و بندقية خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، طبنجه مُعدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و1250 جنيه، هاتف محمول" .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه ، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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