صور.. "لا لجشع الجزارين".. مبادرات لمحاربة ارتفاع أسعار اللحوم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

"لا.. لجشع الجزارين" مبادرات تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف بمشاركة مجموعة من الجزارين أدت إلى انخفاض أسعار اللحوم فى محافظة بنى سويف لنحو 30 جنيهًا، المبادرة شهدت إقبالاً من الجزارين بمراكز ببا والفشن وإهناسيا واشتركت فيها بعض الوحدات المحلية والأحزاب.

محمد جمال من اتحاد شباب مركز ببا، أكد أن اللحوم انخفضت بنحو 30 جنيهًا لسعر الكيلو لتصل إلى 100 جنيه للحوم الحمراء و90 جنيهًا للحوم الملبسة فى كل أرجاء المدينة وبعض القرى، مضيفًا أن ركود سوق بيع اللحوم فى الفترة الماضية لارتفاع سعرها بأرقام مبالغ فيها حيث وصلت إلى 130 جنيهًا.

وأشار محمد جمال إلى أن سوق بيع أعلاف الحيوانات انخفض خلال الفترة الأخيرة الأمر الذى دفع إلى انخفاض سعر اللحوم الحية، مؤكدًا أن الجزارين بمدينة ببا اتفقوا على خفض أسعار اللحوم لتصل إلى 100 جنيه و90 جنيهًا الأمر الذى دفع الأهالى إلى الإقبال على عملية الشراء.

فيما قال سيد محمد أحد الجزارين، إن الركود الذى شهده سوق بيع اللحوم المذبوحة انعكس على أسعار بيع اللحوم الحية ما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف فى السوق المصرى.

وفى مدينة الفشن تعاونت أمانة بعض الأحزاب بالاشتراك مع الجزارين والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن فى إقامة شوادر لبيع اللحوم، وقال خالد عباس إن شوادر بيع اللحوم بمدينة الفشن قامت ببيع اللحوم المذبوحة بأسعار من 100 إلى 110 جنيهات.

وفى مدينة إهناسيا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بتوفير شوادر لبيع اللحوم البلدى بسعر 100 جنيه الأمر الذى دفع الجزارين لخفض أسعارها.

ونظمت الوحدة المحلية بمركز إهناسيا مبادرة منفصلة لمحاربة الغلاء كيلو اللحم البلدى بسعر 100 جنيه تحت رعاية الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وكذلك تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين بإهناسيا، وذلك لمحاربة جشع التجار أمام مجلس مدينة إهناسيا كيلو اللحم البلدى الذكر بسعر 100 جنيه بدلاً من 120 جنيهًا.