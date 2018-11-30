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صور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالي

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:29 م
صور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالي سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالي
مطروح – حسن مشالى
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تشهد محافظة مطروح سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، كما شهدت بعض المناطق سقوطاً للأمطار الغزيرة.

 

وتساقطت الأمطار المتوسطة بشكل متقطع، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة،  في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الغزيرة،  ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة، كما تتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي، مع عدم سقوط الأمطار على واحة سيوة، الواقعة جنوب غربي مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر.

 

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

 تعمل فرق عمل الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولا بأول، والقضاء على المشكلة التى كانت تتكرر خلال السنوات الماضية، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع وإعاقة حركة المواطنين والسيارات.

 

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (1)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (1)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (2)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (2)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (3)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (3)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (4)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (4)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (5)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (5)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (6)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (6)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (7)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (7)

 

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (8)
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح والساحل الشمالي (8)

 

 


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