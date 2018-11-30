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صور.. الأمطار الرعدية تواصل سقوطها ليلاً على مطروح والساحل الشمالي

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:34 م
صور.. الأمطار الرعدية تواصل سقوطها ليلاً على مطروح والساحل الشمالي سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا
مطروح – حسن مشالى
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تواصل الأمطار سقوطها على محافظة مطروح، خلال فترة المساء، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد وضوء البرق، وتتفاوت نسب تساقط الأمطار على المناطق المتفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، التي بدأت عصر اليوم الجمعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح سقوطا للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة  على مناطق أخرى بالمحافظة، كما تتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي، مع عدم سقوط الأمطار على واحة سيوة، الواقعة جنوب غربي مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

وكانت فترة النهار، قد شهدت سقوطاً للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، على أنحاء متفرقة بمحافظة مطروح، وسط فرحة المواطنين، وخاصة أهالي الصحراء، الذين يعتمدون على مياه الأمطار بشكل رئيسي، من خلال تخزينها في الآبار والخزانات لاستخدامها طوال العام.

ويطلق أهالي مطروح، عبارة " أمطار الخير" حيث ينتظرون خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (1)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (2)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (3)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (4)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (5)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (6)
 
سقوط أمطار رعدية متوسطة على مطروح ليلا (7)
 

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