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صور.. الآلاف من المزارعين يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع تكاليف العمل بالهند

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:08 ص
صور.. الآلاف من المزارعين يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع تكاليف العمل بالهند مزارعو الهند
رويترز
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خرج عشرات الآلاف من المزارعين والعمال الريفيين الهنود فى مسيرة نحو البرلمان فى العاصمة نيودلهى اليوم الجمعة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف العمل وانخفاض أسعار المحاصيل الأمر الذى سبب مشاكل للكثيرين.

والاحتجاج هو واحد من أكبر مظاهر الإحباط من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى التى تواجه انتخابات عامة صعبة بحلول مايو أيار المقبل. ويشكل مزارعو الهند وعددهم نحو 263 مليونا كتلة انتخابية مهمة.

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وقال يوجيندرا ياداف أحد قادة الاحتجاج أثناء سيره وسط حشد "المزارعون يقدمون على الانتحار باستمرار".

وأضاف ياداف الذى يقود مجموعة جاى كيسان أندولان للمزارعين "إنه لأمر مخز ألا يكون لدى الحكومة متسع من الوقت لمن يطعموننا".

ويشعر المزارعون بالإحباط من تراجع أسعار المواد الغذائية، والقيود على التصدير، وسياسات مكافحة التضخم التى تبقى الدخول فى المناطق الريفية منخفضة والتحول العام من الاعتماد على الدعم إلى الانفاق على الاستثمار.

وتمثل الزراعة نحو 15 فى المئة من اقتصاد الهند وحجمه 2.6 تريليون دولار وهو ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا ويعمل بها نحو نصف عدد سكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.

 
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