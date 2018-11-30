صور.. أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة بالأسكندرية

شهدت الاسكندرية مساء اليوم امطار خفيفية و متوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.



من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع درجة الاستعداد لشفط مياه الامطار، كما كثفت أحياء الاسكندرية و شركة نهضة مصر استعداداتها لكسح مياه الامطار و توجيهها الى الشنايش لاستيعاب كميات الامطار.



يذكر أن النوة الماضية أدت الى غرق غرب الاسكندرية بسبب زيادة كميات الامطار و ضعف شبكة الصرف الصحى بمناطق العجمى.







أمطار خفيفة و متوسطة (1)



أمطار خفيفة و متوسطة (2)



أمطار خفيفة و متوسطة (3) يذكر أن النوة الماضية أدت الى غرق غرب الاسكندرية بسبب زيادة كميات الامطار و ضعف شبكة الصرف الصحى بمناطق العجمى.