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صور.. "أطفال بلا مأوى" فى عرين رجال الأمن المركزي

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:43 ص
صور.. "أطفال بلا مأوى" فى عرين رجال الأمن المركزي جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضي
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استضاف قطاع أبو بكر الصديق بالأمن المركزي مجموعة من "أطفال بلا ماوى"، في زيارة للقطاع، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني مبادرات إنسانية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 وتم تقديم عروض للأطفال وحفلة فنية وغداء وتقديم هدايا تذكارية، الأمر الذي لاقي استحسانا كبيرا من الأطفال الذين أعربوا عن تقديرهم لأبطال الأمن المركزي ورجال وزارة الداخلية.

 

 

استقبال الأطفال
استقبال الأطفال

 

الأطفال
الأطفال

 

الموسيقى العسكرية
الموسيقى العسكرية

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

صور تذكارية مع الأطفال
صور تذكارية مع الأطفال

 

طفل يصافح اللواء أحمد إسكندرية والعميد دكتور هبه أبو العمايم
طفل يصافح اللواء أحمد إسكندرية والعميد دكتور هبه أبو العمايم

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 


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