صور.. "أطفال بلا مأوى" فى عرين رجال الأمن المركزي

كتب محمود عبد الراضي

استضاف قطاع أبو بكر الصديق بالأمن المركزي مجموعة من "أطفال بلا ماوى"، في زيارة للقطاع، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني مبادرات إنسانية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم تقديم عروض للأطفال وحفلة فنية وغداء وتقديم هدايا تذكارية، الأمر الذي لاقي استحسانا كبيرا من الأطفال الذين أعربوا عن تقديرهم لأبطال الأمن المركزي ورجال وزارة الداخلية.



استقبال الأطفال



الأطفال



الموسيقى العسكرية



جانب من الحفل



جانب من الزيارة



صور تذكارية مع الأطفال



طفل يصافح اللواء أحمد إسكندرية والعميد دكتور هبه أبو العمايم