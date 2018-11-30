"صحة الأقصر" تعلن إنهاء التجهيزات النهائية لإنطلاق مبادرة 100 مليون صحة غداً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، الانتهاء من اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، التي تنطلق غد السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 حيث تأتي الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي ستستمر من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية فبراير ٢٠١٩.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد – في بيان صحفي - أنه سيتم استقبال المواطنين في مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن فحـص فـــيروس سى سيكون للمصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين ممن لم يسبق لهم العلاج، مشيرا إلى كل فريق طبي يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، بإجمالي عدد فرق 251 فريق طبي.