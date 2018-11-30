سقوط 5 متهمين بحوزتهم سلاح نارى واستروكس وحشيش وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم سلاحا ناريا وكميات من الاستروكس والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ع"20 عام عاطل مقيم الصالحية الجديدة شرقية بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9 مم مطموسة الارقام" و4 طلقات من ذات العيار والمتهم "احمد.ج.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جرام وسلاح أبيض "سنجة" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عاطف.أ.ت"44 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول حال قيادته السيارة رقم 9852 أجرة الإسماعيلية والمتهمة "نيفين.ال.ا"20 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز ابوصوير بحوزتها 150 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ا.ا"18 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.