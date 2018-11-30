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سفر أكثر من 21 ألف راكب من مطار القاهرة على متن 191 رحلة جوية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:41 ص
سفر أكثر من 21 ألف راكب من مطار القاهرة على متن 191 رحلة جوية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 191 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 

 

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 104 رحلات دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 26 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الخميس انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية، تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى. 
 
 

 


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