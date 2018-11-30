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سعر اليورو اليوم الجمعة 30-11-2018

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:54 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 30-11-2018 اليورو - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 30-11-2018، ليسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى،  20.17 جنيه للشراء، و 20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.34 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.17 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.18 جنيه للشراء

20.39 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.29 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

20.26  جنيه للشراء

20.47  جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.27 جنيه للشراء

20.44 جنيه للبيع

 

 

 


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