رويترز: أوشحة صوف وأساور فضية ونبيذ وشاى هدايا الأرجنتين لزعماء مجموعة العشرين

رويترز

حصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية من منطقة مندوزا وشاى من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين أمس الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.

ورحب الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري" - خلال كلمة له مع نظيره الأمريكي - بترامب في أول زيارة يقوم بها إلى بيونس آيريس، معربا عن شكره للدعم الكبير الذي تلقته الأرجنتين من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الأوقات الصعبة التي واجهتها بلاده خلال العام الماضي، وذلك من خلال دعم واشنطن للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي ساعد بيونس آيريس في بناء مستقبل أفضل.

وأعرب ماكري أيضا عن شكره لترامب لجميع الأعمال التي بذلها الرئيسان سويا في بعض المجالات مثل التعليم والدفاع وخاصة المتعلقة بالأمن الداخلي من خلال الحرب ضد الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وقال ماكري إن هذه الأعمال المشتركة شهدت مزيدا من التقدم ونأمل في مواصلة العمل سويا خلال الفترة المتبقية لنا في السلطة، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية تقود الاستثمارات الأرجنتينية وأعرب عن أمله في مواصلة واشنطن الاستثمار في بلاده.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فخره بتواجده مع نظيره الأرجنتيني الذي تجمعه به صداقة طويلة، مشيرا إلى أنهما تحدثا سويا حول بعض القضايا التي تصب في مصلحة البلدين من بينها التجارة والمشتريات العسكرية وغيرها.

ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين فى القمة التى تنطلق اليوم الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة فى قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها، ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع إنستجرام وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا فى منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وسيحصل الزعماء أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهى حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشى دى ليتشي)، علاوة على شاى مصنوع بطريقة خاصة وشموع ونبيذ من منطقة مندوزا الغربية التى تشتهر بنبيذ مالبيك الأحمر.

وقال كبير الطهاة فى حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين اليوم الجمعة فى مسرح تياترو كولون الشهير فى بوينس أيرس لرويترز، إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق فى انتظار الزعماء.