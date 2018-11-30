رئيس جهاز العاشر من رمضان: قطعة أرض لإنشاء مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن المهندس عبدالمنصف الرفاعى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان موافقة مجلس الوزراء بناءا على طلبه على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة فكرية لذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تعمل على تعليم ودمج الأطفال المعاقين في المجتمع.

واوضح عبد المنصف خلال جلسة مجلس الامناء أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المدينة، مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد عبد المنصف على أن المدرسة لابد أن تصل إلى أعلى درجات الرقى والتطور، وتهتم بالموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة على حد سواء، بالإضافة إلى الوقوف وراءهم ومساعدتهم بكافة الإمكانيات، من أجل إنشاء جيل قادر على الإنتاج والعطاء ومسايرة ركب التطور العالمى.