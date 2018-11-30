رئيس "تنمية المشروعات" بالمنوفية: ضخ 130 مليون جنيه بالمحافظة خلال 2018

المنوفية - محمد فتحى

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنموى هام فى الدولة، وترجع أهميته لما له من خبرة طويلة فى العمل والإنجازات بقطاع هام بالدولة وهو قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرًا للخدمات التى يقدمها الجهاز المتكاملة التى يقوم بها الجهاز بتقديمها إلى هذا القطاع لأنه يعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الهامة على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة المنوفية خاصة، والذى قام فيها جهاز تنمية المشروعات بالعديد من النجاحات.. كان لنا حوار مع المحاسب إيهاب حجازى رئيس الفرع بمحافظة المنوفية.

فى البداية.. حدثنا عن نشأت جهاز تنمية المشروعات وما السبب الرئيسى إنشائه؟

بداية جهاز تنمية المشروعات كانت تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى أنشئ بالقرار الجمهورى لسنة 91 وكان الغرض منه الحد من البطالة وحل مشكلة الشباب، والعمل على توفير فرص عمل سواء دعم القائم منها أو تمويل كافة المشروعات، وذلك للتعامل مع الآثار الجانبية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لرفع المستوى البيئة والاجتماعى فى المناطق المستهدفة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية كثيفة العمالة حتى توجه الدولة إلى هذا القطاع الهام ودعم القيادة السياسية الحكيمة.

أصبح من المهم وجود مظلة لكافة الجهات فى هذا القطاع، وتكون مسئولة عن النهوض به فكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعى بكل ما له وما عليه، نظرًا لسببين؛ وهما توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور نظرًا لخبرتهم المتراكمة خلال 27 عامًا، وتوافر الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية لـ33 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، أنه منذ تطبيق هذا القرار أصبح الجهاز بصلاحيات أوسع وأهداف أشمل وأعمال للنهوض الشامل فى كافة النواحى لهذا القطاع مع كافة الجهات العاملة فى المجال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وريادة الأعمال والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فيه، حيث أصبح الهدف الأساسى وضع برنامج وطنى شامل لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام للعمل على تهيئة المناخ الجاذب الدخول إلى العمل الحر من خلال نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

واتخذ الجهاز مجموعة من الشباب لتحقيق هذه الأهداف والتنمية الشاملة لهذا القطاع، وهى العمل على تطوير السياسات والتشريعات الحاكمة لهذا القطاع مع العمل على وضع نظام جديد للحوافز للتشجيع على الدخول لهذا القطاع الهام، والعمل أيضًا على توفير كافة التمويلات اللازمة له، وتقديم خدمات متكاملة مالية وغير مالية ويقوم الجهاز بتمويل كافة المشروعات سواء كان صناعة أو تجارة، أو خدمة أو أمن غذائى، ومشروعات الامتياز التجارى الفرنسى العلامات التجارية.

ما الفئات التى يستهدفها الجهاز؟

الفئات التى يستهدفها الجهاز هم شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة، وأصحاب الخبرة القادرون على إدارة مشروعاتهم الحرفية والمهنية، وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة والراغبين فى التوسع والتطوير، والفئات الأكثر احتياجًا وهما المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

ما الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

أولاً الخدمات المالية ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كافة المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير، والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرعًا على مستوى الجمهورية، والإقراض المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.

وثانيًا الخدمات غير المالية، والتى يقوم الجهاز بتقديم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية، والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات وهى وحدة الشباك الواحد وهى وحدة أنشأها الجهاز داخل الفرع والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع، وريادة الأعمال مبادرة تدريب 10 آلاف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، حيث نفذ فرع المنوفية 21 دورة تدريبية و518 رائد أعمال وتنفيذ 130 مشروعا، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم لتشيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كافة الفاعليات الوظيفية.

ما الإنجازات التى قدمها فرع المنوفية منذ نشأته وحتى الآن؟

ضخ الجهاز إجمالى تمويلات فى شرايين التنمية فى محافظة المنوفية مفروض مليار 7% جنيه مولت 64 ألف مشروع ساهمت فى توقيع 145 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الجهاز ضخ 156 مليون جنيه منتج لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بنية أساسية وتنمية مجتمعية ساهمت فى توفير 20 ألف فرصة عمل.

ما إجمالى القروض خلال هذا العام التى تم إقراضها للشباب وأصحاب المشروعات؟

نجح جهاز تنمية المشروعات فرع المنوفية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس فى ضخ 130 مليون جنيه تم تنفيذ خلالها 4148 مشروعًا، وساهم فى توفير 8139 فرصة عمل، كما قام الجهاز بضخ 413 ألف جنيه ساعدت فى توفير 15 ألف فرصة عمل يومية.