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"رئيس المصنفات ": القنوات غير المرخصة دمرت السينما وسببت خسائر للمنتجين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:34 م
"رئيس المصنفات ": القنوات غير المرخصة دمرت السينما وسببت خسائر للمنتجين خالد عبد الجلليل - رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية
كتبت : دينا الحسيني
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أكد خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات ،أن القنوات الفضائية التي تبث دون ترخيص دمرت صناعة السينما ، وسببت خسائر فادحة للمنتجين ،و أن المسؤل عن قنوات الإنتاج الإعلامي هي المنطقة الحر  ، والمسؤلة عن البث ، وفى كل عقود هذه المحطات هناك بند بعدم البث بدون ترخيص ، وإن حدث فالمسؤلية تقع علي عاتقهم .

وقال عبد الجليل ،  في تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع " أنه فيما يخص حقوق الملكية الفكرية والقرصنة ليست من مهام عمل الرقابة،  ومع هذا عقدنا لقاءات عمل مكثفة  مع  غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة ، ومدينة الإنتاج الإعلامي ، من أجل إيجاد حلول جاده وإتخاذ إجراءات صارمة ضد القرصنة وهي تحتاج لإتفاقات دولية ، وتقوم بها في الأساس المنطقة الحرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، مشددا على أن  القنوات غير المرخصة تحتاج لخطوات جادة لمجابهتها ولابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها .

وحول جهود غرفة صناعة السينما ،  من أجل التصدي لقراصنة الأعمال الفنية عن طريق بثها عبر القنوات الفضائية غير المرخصة ، أكد  خالد عبد الجليل ، أن  الغرفة تواصلت مع جهات بفرنسا ، وجهات داخل مصر ، والمعنيين بوزارة الخارجية لوقف بث هذه القنوات .

 

 


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