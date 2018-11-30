دمج 3 مكاتب تموينية فى بورسعيد لتخفيف العبء عن المواطنين

بورسعيد – محمد فرج

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وافق على دمج 3 مكاتب تموينة بإدارة جنوب والشرق والضواحى لتكون بمثابة مراكز متطورة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وقال ناصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم العمل على تفعيل خدمة الدمج خلال مارس المقبل، فضلا عن ضم مكتب تموين عرب "أول" و"ثانى " و"شرق " لتقديم الخدمات التمونية المتكاملة.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن المحافظة تعتبر الأولى على مستوى محافظات الجمهورية لوضع خريطة التحول الرقمى للعمل بها فى عملية ربط كافة الخدمات التى تقدم للمواطن بشكل حضارى.

من ناحية أخرى، أكد ناصر أنه سيتم تفعيل دور إدارة خدمة المواطنين من خلال تخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة وشباك لكبار السن وآخر لتلقى الشكاوى للرد على أصحابها بواسطة "الإيميل" أو" الواتس" لسرعة الأداء وفحص الشكاوى على وجه السرعة.