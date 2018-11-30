حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الحواجز الحديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى المشير طنطاوى، الذى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير لمنع الزحام.

وتجرى الأعمال بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاهN A ، على أن يتم استكمال السير طوليًا بمحور الشهيد، فيمينًا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور NA والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور NA إلى محور الشهيد.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.