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حملة توعوية لـ "تيودور بلهارس" عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:19 ص
حملة توعوية لـ "تيودور بلهارس" عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم المعهد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) حملة توعوية عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع التوعية بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية.
 
وأشار التقرير إلى أن فعاليات الحملة تضمنت عرضا لحجم المشكلة، ومجهودات المعهد في مكافحة العدوى؛ بهدف المساعدة في الحد من ظهور العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.
 
وانتهت الحملة إلى عدد من التوصيات من أهمها: دور التثقيف الصحي في تغيير سلوكيات الأفراد المستهدفين والعاملين في المجال الصحي من أطباء وتمريض وحثهم على ضرورة الاستعمال الرشيد والمسبب للمضادات الحيوية، وضرورة نشر الرسائل التوعوية وتعريف المترددين على معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية، والعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة للمساهمة في حل تلك المشكلة، فضلاً عن الدور الهام لوحدة ترصد الأمراض بالمعهد في مراقبة الوضع، والتعاون مع فريق مكافحة العدوى فى حل المعوقات.
 
نظم فعاليات الحملة التوعوية د. شاهيناز مخير أستاذ الصحة العامة ورئيس وحدة ترصد الأمراض بالمعهد، ود. هالة بدوي أستاذ الميكروبيولوجى ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمعهد، و د. عمر عبد العزيز المسئول الفنى عن ملف الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.
 
 
 

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التعليم العالى

المضادات الحيوية




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