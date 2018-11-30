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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:22 ص
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حجز 17سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وسحب 154رخصة قيادة بالغربية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:00 ص
حجز 17سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وسحب 154رخصة قيادة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

أسفرت جهود الحملة عن  سحب 154 قيادة وتسيير  تراخيص، وتحرير 14مخالفة استخدام المحمول اثناء القيادة، وتحرير 140مخالفة انتظار خاطئ.

كما تم تحرير 152مخالفة رادار، و320مخالفة غيابية، والتصالح فى  846 مخالفة فورية، وحجز 17سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية بحضانات المرور، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتائج الحملة.

 


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