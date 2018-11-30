حجز 17سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وسحب 154رخصة قيادة بالغربية

أسفرت جهود الحملة عن سحب 154 قيادة وتسيير تراخيص، وتحرير 14مخالفة استخدام المحمول اثناء القيادة، وتحرير 140مخالفة انتظار خاطئ.

كما تم تحرير 152مخالفة رادار، و320مخالفة غيابية، والتصالح فى 846 مخالفة فورية، وحجز 17سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية بحضانات المرور، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتائج الحملة.