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جامعة طنطا تسجل المركز الأول محليًا فى "الهندسة والتكنولوجيا"

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:20 ص
جامعة طنطا تسجل المركز الأول محليًا فى "الهندسة والتكنولوجيا" جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن تصنيف التايمز العالمي للجامعات عن ظهور جامعة طنطا ضمن أعلى 500 جامعة "401-500" في "الهندسة والتكنولوجيا"، وذلك في نسخة التصنيف وفقاً للموضوعات، كما حققت الجامعة أعلى نسبة بين الجامعات المصرية في معياري "الاستشهادات العلمية" و"التعليم" بهذا المجال.

كانت جامعة طنطا قد دخلت التصنيف هذا العام لأول مرة وحققت عالميًا المركز "801-1000"، كما حققت مراكز مختلفة في تصنيف التايمز وفقا للموضوعات،  فظهرت في موضوع "العلوم الحياتية" في المركز"501-600" وفي "العلوم الفيزيائية" حققت المركز "601-800" وفي موضوعات "الصحة السريرية وما قبل السريرية" حصدت المركز +601 وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أن التقدم في التصنيفات المختلفة يأتي نتيجة الجهد الذي تبذله الجامعة للإرتقاء بتصنيفها، والذي يعكس دور الجامعة العلمي والبحثي، موضحاً أن مقومات التقدم في التصنيفات العالمية متوفرة بقوة في جامعة طنطا ولم ينقصها سوى تطويرها وإلقاء الضوء عليها من خلال استراتيجية واضحة وآليات عمل محددة تقوم لجنة التصنيفات على تنظيمها.

و أوضح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الدراسات العليا قام بالفعل باتخاذ عدد من القرارات لتعزيز دور الجامعة البحثي وتشجيع الباحثين على النشر الدولي في مجلات علمية عالمية كما تم وضع عدد من الإجراءات التنظيمية في مجال النشر العلمي من شأنها إبراز الدور البحثي المتميز لباحثي جامعة طنطا والذي يكفل بدوره تحقيق التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة.

 

 


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