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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:46 ص
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تنفيذ 1144 حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:00 ص
تنفيذ 1144 حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1144 حكمًا متنوعًا منها 809حكمًا جزئيا و 29 حكم مستأنف و284 حكم غرامات، 20 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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