تنفيذ 1144 حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1144 حكمًا متنوعًا منها 809حكمًا جزئيا و 29 حكم مستأنف و284 حكم غرامات، 20 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.