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تعرف على أماكن الكشف على 2 مليون و550 ألفا فى حملة 100 مليون صحة بالمنوفية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:23 م
تعرف على أماكن الكشف على 2 مليون و550 ألفا فى حملة 100 مليون صحة بالمنوفية فحص المواطنين - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن أماكن الفحص الثابتة بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة، والتى ستبدأ غدا السبت وتستمر شهرين.

 

ومن جانبه أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تجهيز 233 وحدة صحية وذلك لتوقيع الكشف على 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة فى 7760 نقطة كشف ما بين 440 نقطة صباحية، 336 نقطة مسائية فى المبادرة.

 

وأشار إلى أن عدد الوحدات المشاركة بمركز ومدينة شبين_الكوم 28 وحدة صحية وهى: "ميت موسى _الدلاتون _ الماي_إصطبارى_الراهب_البتانون_شبرا باص_ميت خاقان_ الكوم الأخضر_ طنبدى _شنوان_ مشأة بخاتي_ رعاية البتانون_ شبرا خلفون _دكما_ زوير_ المركز الصحى العام_ بتبس_ ميت خلف_ عيادة الحى الغربي_ رعاية طفل بحرى كفر المصيلحة".

 

بالإضافة إلى "27 وحدة بمدينة منوف وهى: فيشا الكبري_كفر فيشا_ دبركى _ سبروهيت_ سدود _ تتا _ طملاى _ سنجرج _ براهيم _ الحامول _ عزبة مخالى _ شبشير _ طملاى _ كفر رماح _ عزبة بربك _ هيت _جزى _ منشأة سلطان_ كمشوش _ ميت ربيعة _ صنصفط _ بهواش _ شبرا بلولة _ كفر السنابسة _ كفر بلمشط _ دمليج _ مكتب صحة "المركز الصحى"، ووحدتين بمدينة سرس الليان وهم: مكتب صحة سرس _ رعاية الأمومة والطفولة.

 

و28 وحدة صحية بمركز الباجور وهى: سبك الضحاك _ كفر سبك _ بهناى _ أبو سنيطة _ جروان _شبرا زنجى _ كفر شبرزنجى _منواهلة _ المقاطع _ ميت الوسطى _ ميت البيضا _ بى العرب _ بير شمس _ أبشيش _ تلبنت _ أبشيش _ مشيرف _ كفر القرنيني_ مسجد الخضر _ سمان _ إسطنها _ فيشا الصغرى _ تلوانة _ كوم الضبع _ الأطارشة _ المركز الصحى _ ميت عفيف _ كفر الدوار _ كفر الخضر .

 

كذلك 14 وحدة بمدينة السادات وهى: مركز صحة السادات _ الخطاطبة _ كفر داوود _ الأخماس _ الخطاطبة المحطة _ أبو نشابة _ ابنى ببتك _ عيادة الحى التاسع _ إسكان المستقبل _ السلام _ ناصف _ عدنان _ عدنان مدنى _ الإصلاح الغربية، و23 بمركز تلا وهى: كفر السكرية _ كفر بتبس _ كفر الشرفا _ كوم مازن _ الكمايشة _ بمم - كفر العرب_ ميت أبو الكوم _ زاوية بمم _ كفر شحاتة _ قشطوخ _ كمشيش _ طنوب _ كفر ربيع _ رعلية طفل تلا _ طبلوها _ بابل _ زنارة _ طوخ دلكا - زرقان _ كفر طبلوها _ صفط جدام _ منشأة السلام، بالإضافة إلى 17 وحدة بمدينة بركة السبع وهى: رعاية الامومة والطفولة _ الدبايبة _ طوخ طنبشا _ جنزور _ المسنين جنزور _ شنتنا الحجر _ حميات شنتنا _ طبنشا _ أبو مشهور _ ميت فارس _ الشهيد فكرى _ كفر هلال _ كفر هورين _ الروضة _ كفر نفرة _ المركز الصحى _ هورين .

 

كذلك21 وحدة ب الشهداء وهى: المركز الصحى _ كفر عشما _ سلامون _ العراقية _ مركز صحة زاوية الناعورة _ جزيرة الحجر _ كفر حجازى _ كفر دنشواى _ زاوية البقلى _ دناصور _ دينشواى _ بيشتامى _ عمروس _ سرسموس _ شمياطس _ ساحل الجوابر _ دراجيل _ كفر السوالميه _ سعيد حبيب _ منشأة السادات _ كفر الشبع.

 

و42 وحدة بمركز أشمون وهى: المركز الصحي_ كفر الفرعونية _ الأنجب _ الفرعونية _ كفر الحما _ سملاى _ ساقية أبو شعرة _ سُبك الأحد _ سمادون _ عزبة كرم _ أبو عوالى _ جريس _ مونسة _ عزبة طعيمة _ دلهمو _ طهواى _ ساقية المنقدى _ شما _ رملة الأنجب _ البيشة _ كفر منصور _ الغنامية _ منيل عروس _ الكوادى _ البرانية _ طليا _ كفر صراوة _ صراوة _ دروة _ شطانوف _ شعشاع _ الخور _ حلواصى _ محلة سبك _ سنتريس _ شنشور _ منيل دويب _ شوشاى _ أبو رقبة _ قورص _ كفر قورص _ كفر أبو محمود، و31 وحدة بمدينة قويسنا وهم: المركز الصحى _ ميت أبو شيخة _ ميت سراج _ كفر ميت سراج _ ميت الصرى _ قويسنا البلد _ كفر الاكرم _ عرب الرمل _ كفر أبو الحسن _ كفر طه شبرا _ بجيرم _ شيرانيس _ الرمالى _ كفر أبشيش _ كفر زين الدين _ ابنهس _ كفر وهب _ كفر بنى غريان _ ام خنان _ منشأة دملو _ أجهور الرمل.

 

يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان" وتبدأ غدا السبت 1 ديسمبر وتستمر حتى نهاية يناير.


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